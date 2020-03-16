Николай Трубач рассказал о перенесенной коронавирусной пневмонии

— Я вообще пять раз болел пневмонией в своей жизни. Одна из них была коронавирусная. Это случилось два года назад. Могу сказать, что это ужасная вещь, — сказал Трубач в эфире программы "Звёзды сошлись".

Артист добавил, что испытывал ощущения, как будто "с двух сторон сломал все рёбра".

По словам певца, такая пневмония развивается мгновенно и сильно выбивает из общего ритма жизни. Он отметил, что лечение заболевания требует выдержки и терпения. Трубач провёл в реанимации целую неделю и находился при этом на грани жизни и смерти.