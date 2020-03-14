ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ ⟩ Эстонский астролог предсказывал эпидемию коронавируса

О годе Крысы Манг пишет:

Элемент металла этого года означает агрессию, экстремизм, беспокойство и обычно используется военными. / - / Поскольку характер крысиного года соответствует ночному времени, когда люди видят сны, в реальной жизни случаются события, которые кажутся больше похожими на сны, чем на реальность. / - / По-видимому, спонтанно рождаются новые популярные движения и группы.

Манг добавляет: «Появление крысы в жизни человека вызывает страх и панику. Этот год создаст атмосферу страха, и в воздухе будет много беспокойства. Паническая атмосфера особенно ощущается в начале весны, поскольку в апреле наблюдается большая нестабильность и ухудшение экономической ситуации. Люди запасают воду и продукты питания, опасаясь стихийных бедствий и войны».

По словам астролога, 2020 год будет похож на кошмарный сон, путешественников будут поджидать опасности.

Манг пишет, что во второй половине января случатся катастрофы с широко распространенными экономическими последствиями.

Правительства вносят большие изменения в планы, которые они делали в прошлом, поскольку сложные события диктуют необходимость новой стратегии. / - / [Во второй половине месяца] путешествия связаны с большими опасностями,

- пишет Манг.

В марте Манг предупреждает о проблемах со здоровьем.

Связь Солнца с Нептуном может означать распространение болезней и риск заражения в людных местах. Март более благоприятен для индивидуальной работы. Самые трудные дни месяца будут 13-15.

В апреле Манг предсказывает ссоры, но конец месяца, как ожидается, будет спокойным, и жизнь вернется на круги своя.

Май месяц в основном спокойный, и каждая сфера жизни переживает реконструкцию. Возможности досуга разнообразны.