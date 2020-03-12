Чт, 12.03.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бесстрашные жители Тарту пришли на ВИП-показ российского фильма «Очень женские истории» с порталом Limon.ee

Сегодня жители Тарту одними из первых увидели новый российский фильм «Очень женские истории», эксклюзивный показ прошел в кинотеатре Eeden. Перед показом состоялись розыгрыши призов от портала Limon.ee и мегапозитивной ведущей-зажигалки Ольги Максимовской.

Также были разыграны подарки от партнеров: TradeHouse, Black Star Wear и звездные билеты в кино от Apollo.

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Смотрите, кому достались самые крутые призы!

Внимание! Показ пройдет и в Нарве! 13 марта в 19:00.

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