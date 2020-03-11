Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают грандиозные перемены в конце марта

Известный астролог Павел Глоба дал прогноз для трех знаков Зодиака, которых, по его словам, ожидают перемены в конце первого месяца весны, сообщает Topnews.
По словам специалиста, март ознаменуется прекрасным ощущением обновления жизни для Скорпионов. В вашей жизни может произойти настоящее чудо, и вокруг вас начнут происходить события, которые потянут за собой положительные повороты судьбы. Ваше беспокойство сменится позитивной уверенностью. Отметайте всякие сомнения и мыслите позитивно.
Стрельцы станут еще одними баловнями судьбы в марте этого года. У вас наступает период, когда вы в полной мере сможете раскрыть свои способности и таланты. Творческий подъем зарядит активностью и бодростью и поможет сохранить прекрасное настроение. Вы играючи будете достигать небывалых высот, получая поддержку единомышленников. Павел Глоба советует в полной мере реализовать полученные шансы и исполнить мечты.