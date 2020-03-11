Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ожидают грандиозные перемены в конце марта

Несмотря на то что Козероги уверены в том, что их жизнь полностью устоялась, весна принесет им грандиозные перемены. Если вы сейчас находитесь в унынии, то уже скоро это настроение сменится на позитив. Во второй декаде месяца произойдут события, которые неизбежно повлекут позитивные перемены. Перед вами откроются двери с новыми возможностями.