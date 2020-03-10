Нарушение протокола: школьник обнял и поцеловал Меган Маркл

Герцогиня Сассекская прибыла в школу с неожиданным визитом, чтобы побеседовать на тему Международного женского дня. Во время мероприятия 16-летний староста класса Эйкер Окойи нарушил протокол, позволив себе слишком близкий контакт с Меган Маркл.

Тинейджер обнял и поцеловал жену принца Гарри, отметив, что она действительно красотка. Осознав после всплеска эмоций свой экстравагантный поступок, школьник принес письменные извинения принцу. Парень признался, что его переполняли чувства, и он был шокирован при виде Меган Маркл, передает Daily Mail.

Подросток признался, что это был лучший день в его жизни. По словам Эйкера Окойи, Меган Маркл сочла его спонтанный порыв забавным.

Гарри, надеюсь, ты не возражаешь, что я пишу тебе и ты не против, что я обнимал твою жену,

– обратился к принцу школьник.

Подросток отметил, что для него было настоящим удовольствием выслушать речь Меган Маркл и выступить перед ней. Парень признался, что герцогиня его по-настоящему вдохновляет.

Журналистам тинейджер признался, что благодарит бога за то, что у него нет возлюбленной. Ведь в этом случае ему пришлось бы оправдываться перед девушкой за нежности с Меган Маркл.