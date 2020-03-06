Как получить удовольствие? Названы главные секреты секса по телефону с любимыми

Секс по телефону популярен по многим причинам. Во-первых, это абсолютно безопасно, то есть вам не нужно беспокоиться о венерических заболеваниях или нежелательной беременности. Секс по телефону также является отличным интимным, интенсивным опытом для пар, где партнеры находятся далеко друг от друга - в разных городах или даже в разных странах, пишет Sex-news.ru.

Секс по телефону требует как хорошего сигнала, так и доверия между женщиной и мужчиной. Только так можно наслаждаться опытом через самый мощный половой орган - мозг. Секс по телефону также является отличным способом потворствовать вашим сокровенным фантазиям, не беспокоясь о том, сможете ли вы их осуществить.

Чтобы насладиться незабываемым сексом по телефону, следует иметь в виду несколько вещей:

Не усложняй

Поначалу секс по телефону может быть пугающим, но не непреодолимым вызовом. Не усложняйте вещи слишком глубокими мыслями. Достаточно позвонить партнеру перед сном, или почему бы не рано утром после того, как вы проснетесь. Лежа в постели, расскажите своей половине, как сильно вы по ней скучаете и что бы вы сделали, если бы вы были вместе сейчас.

Тишина может быть золотой

Не думайте, что во время секса по телефону нельзя молчать. Наоборот! Сначала вы можете говорить, но после того, как станет жарко, молчите, и пусть ваш партнер слышит только ваше дыхание. Кроме того, если вы издаете сексуальные стоны во время секса по телефону, это наверняка сведет вашу половину на нужный лад.

Не забудьте превью

Если вы хотите согреть обстановку до того, как начнется секс по телефону, сделайте это, отправив сексуальные фотографии своему близкому человеку. Это не должно быть обнаженное фото. Носите любимое белье для особых случаев и сфотографируйте определенную часть тела, чтобы пробудить половинное желание. Что может лучше настроить на секс по телефону, чем сексуальные фото?

Не беспокойтесь о включении игрушек