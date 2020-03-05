Весна станет временем авантюрных перемен в жизни 3 знаков Зодиака

Год Металлической Крысы – особенный период времени. Большинство астрологов предполагают, что всех знаков зодиака коснутся перемены. Поэтому воспринимать новшества надобно, как можно, спокойнее. Весной 2020 года прослеживаются авантюрные перемены для трех зодиакальных знаков, пишет Esotericblog.ru.

Скорпион (24.10 — 21.11)

Согласно гороскопу, обладателям этого знака не получится насладиться мирной обстановкой. Весной 2020 года Скорпионам придется изменить свой личный статус. Однако не всем обладателям, эта новость доставит радость. Конфликтные ситуации и неурядицы могут стать причиной для разрыва взаимоотношений. Чтобы не столкнуться с серьезными проблемами, Скорпионам придется проявить огромные усилия. Им не надобно вступать в открытую борьбу с окружающими. Иначе, ссор с родными не избежать. В других областях, представителей этого знака ждут благоприятные изменения.

Козерог (23.12 — 20.01)

У Козерогов, существенные изменения грядут в области жилищных условий. Если они грезили о новом доме, квартире или смене места проживания, то смело претворяйте желаемое. Сейчас удача благоволит представителям этого знака. Авантюрные перемены позволят им преуспеть и в остальных сферах деятельности. К началу летнего периода 2020 года они почувствуют, как видоизменилась окружающая действительность.

Телец (21.04 — 21.05)