СНОВА КОНЕЦ СВЕТА! ⟩ Опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

По расчетам ученых, космический объект номер 52768 (1998 OR2) пройдет в 6,29 миллиона километров от планеты, что считается безопасной дистанцией. Это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны.