Кейт Миддлтон осталась без лучшей подруги

Их брак казался идеальным, никаких скандалов в семье не было. Именно Отем стала инициатором развода. Для самого Питера решение жены стало весьма неожиданным, он не мог представить, что их брак так закончится. У пары есть двое детей, которых Отем хочет забрать с собой в Канаду.

Кейт Миддлтон и Отэм Филлипс с детьми, 2018 год ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

СМИ считают, что на решение Отем могли повлиять Меган Маркл и принц Гарри, которые отреклись от королевских обязанностей и уехали в Канаду. Отем и сама родом из Канады и хочет после развода уехать на родину.