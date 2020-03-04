Кейт Миддлтон осталась без лучшей подруги

В начале февраля стало известно, что старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отем расстались после 12 лет брака, пишет Экспресс газета.
Их брак казался идеальным, никаких скандалов в семье не было. Именно Отем стала инициатором развода. Для самого Питера решение жены стало весьма неожиданным, он не мог представить, что их брак так закончится. У пары есть двое детей, которых Отем хочет забрать с собой в Канаду.
СМИ считают, что на решение Отем могли повлиять Меган Маркл и принц Гарри, которые отреклись от королевских обязанностей и уехали в Канаду. Отем и сама родом из Канады и хочет после развода уехать на родину.
Решение женщины расстроило не только ее супруга и королеву Елизавету, но и Кейт Миддлтон, которая была для Отем лучшей подругой. Они очень плотно общались последние годы, Отем оказывала герцогине Кембриджской поддержку. Сейчас Миддлтон находится в очень расстроенных чувствах, ведь подруга уедет в Канаду, так что они уже не смогут поддерживать такие близкие отношения.