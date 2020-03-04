Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ожидает удача в начале марта

Так, у Овнов наступает благоприятное время, и с 4 марта 2020 можно расслабиться и наслаждаться всеми сферами жизни. Однако в этот период нужно контролировать свои эмоции и не реагировать слишком строго на поступки окружающих вас людей. Важные решения тоже лучше принимать в спокойном состоянии. Полезно будет сфокусироваться на личных делах или работе и настроиться на позитив.

У Тельцов также наступает благоприятный период. С первый недели марта представителям этого знака Зодиака рекомендуется как следует задуматься о том, чего вы ходите на самом деле. Больше общайтесь с окружающими и вы поймете, что нужно изменить в вашей жизни. В семье предоставится возможность разрешить давно назревшие конфликты и войти в весну с чувством облегчения и благодарности.

Благоприятная энергетика периода одарит Близнецов хорошим настроением. Время подходит для того, чтобы сменить обстановку и начать новую жизнь, однако для этого необходимо решить проблемы, накопившиеся за зиму. После этого у вас будет очень много сил и ресурсов, чтобы заняться чем-то действительно важным и воодушевляющим. Чтобы разбогатеть, необходимо всегда, везде и во всем проявлять ответственность.