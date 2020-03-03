Вт, 3.03.2020
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РАЗЫГРЫВАЕМ БИЛЕТЫ! ⟩ Уже 8 марта в Таллинне: большой сольный концерт T-killah и Миа Бойка

T-killah и Миа Бойка

ФОТО: Промо

Первый и долгожданный большой сольный концерт T-killah в Таллинне состоится уже 8 марта в CatHouse.

Хочется собрать всех самых преданных поклонников, с которыми можно будет вспомнить любимые хиты и спеть потрясающие новые треки.

Творческая биография Александра Тарасова началась в 2009 году. Дебют на публике T-killah состоялся, когда во «ВКонтакте» появилась композиция рэпера «До дна (Хозяин)». Клип, снятый на песню, собрал 2 миллиона просмотров на Ютубе. так начался взлет исполнителя. 

Восходящая звезда Российской музыкальной поп сцены, девушка обладающая потрясающими музыкальными данными – Миа Бойка. Буквально несколько лет назад о сталь талантливой артистке никто не знал, как и о тысячи подобных ей талантов. Сейчас же она считается одной из самых перспективных молодых дарований.

В концертной программе также примет участие Миа Бойка. Вас ждут сюрпризы и крутая атмосфера. Давайте проведем этот вечер нашей одной большой семьей!

Розыгрыш билетов на страничке портала limon.ee в Facebook!

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