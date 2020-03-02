КОТОПЕС СУЩЕВСТВУЕТ! ⟩ В него невозможно не влюбиться: фото очаровательного малыша

Кот или пес? А может, мишка или лиса? Пользователи соцсетей стали теряться в догадках, когда впервые увидели фотографии этого странного, но милого существа из Вьетнама, передаёт Bored Panda.

Прежде чем кто-либо смог разобраться в родословной плюшевого зверька, которого сравнили с мультперсонажем, он успел стать настоящей звездой.

Всего за пять дней его страничка в Facebook собрала более 40 тысяч лайков. Сомнений в том, что это все-таки собака, вскоре ни у кого не осталось, а вот по поводу породы возникла горячая дискуссия. В итоге была высказана версия, что это смесь корги и хмонга. Хмонг ― древняя порода, которую жители горных районов северного Вьетнама используют в качестве охотничьей и сторожевой собаки.

Журналисты связались с хозяином собаки Хай Аном, который рассказал, что ее зовут Дуй (в переводе с вьетнамского ― "бамбуковая крыса"). Он же раскрыл секрет ее происхождения.

При виде Дуя пользователи соцсетей не могут сдержать эмоций.