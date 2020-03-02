Пляски в валенках: Анастасия Волочкова показала, как надо

Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотоотчет своего отдыха, предположительно, с таинственным поклонником, пишет Rambler.ru.
На этот раз не было морей и экзотических пейзажей. Балерина показала фотографии заснеженного леса, полей, просторов и даже стайки хрюшек.
Также поклонники могли порадоваться, увидев Анастасию за штурвалом вертолета и рядышком с джипом-снегоходом.
Судя по веселой улыбке Волочковой, отдых удался. Поклонника любопытным подписчикам увидеть так и не удалось, а вот без фирменного шпагата не обошлось. Эпатажная танцовщица продемонстрировала растяжку на скамейке на фоне коврика с медведем — возможно, где-то рядом там была баня.
Кроме того, Анастасия выложила в сеть задорное видео — веселье в местном ресторане. Музыканты играют и поют, а она ловко закидывает ноги в своих любимых унтах выше головы. Правда, приплясывает она почему-то на лестнице, ведущей на второй этаж.
Как обычно, возможность комментирования Волочкова ограничила, так что поупражняться в остроумии хейтерам и на этот раз не удалось.