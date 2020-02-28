ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бразильские красавицы показали на карнавале в Рио, чем они очаровывают мужчин

Горячие бразильские танцовщицы праздновали на этой неделе карнавал в Рио-де-Жанейро. Прирожденные танцоры и красочный сверкающий парад добавили гламура улицам Рио. Смотрите галерею, чтобы увидеть, какие красавицы помогли создать карнавальное настроение в этом году.
По данным Daily Star, карнавал в Рио-де-Жанейро считается крупнейшей уличной вечеринкой в мире. Это ежегодное мероприятие привлекает тысячи красивых празднующих, украшенных кристаллами и перьями на улицы.
В рамках карнавала также проходит двухдневный парад с участием танцоров в привлекательных костюмах, многие из которых — учащиеся местной школы самбо.