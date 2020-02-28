НА КАРАНТИНЕ ИЛИ НЕТ? ⟩ Джеки Чан прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом

На днях в испанской прессе появилась ложная информацию о том, что известный гонконгский актер Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус. Сама же знаменитость уже официально прокомментировала слухи, заверив поклонников, что чувствует себя прекрасно.

На своей странице в Instagram актер опубликовал пост, в котором успокоил фанатов: он не находится на карантине. С ним все в порядке, и беспокоиться нет причин.

«Спасибо каждому за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности», – заверил Джеки Чан.