Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Для исследования были привлечны несколько тысяч историй болезней. Как оказалось, критический возраст для сильной половины человечества — 40 лет. После этой цифры, рекомендуют ученые, стоит гораздо лучше прислушиваться к сигналам своего организма.

При этом у женщин этот возраст отличается: им нужно заботиться о своем здоровье уже после 30 лет: в это время повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. Спровоцировать его могут негативные привычки и постоянный стресс, пишет zen.yandex.ru.