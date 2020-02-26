Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Ученые в Финляндии и Америке провели исследование, в котором выяснили критический возраст для мужчин и женщин. Согласно исследованиям, именно в этом возрасте наблюдается большой порок смертности, особенно, из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Для исследования были привлечны несколько тысяч историй болезней. Как оказалось, критический возраст для сильной половины человечества — 40 лет. После этой цифры, рекомендуют ученые, стоит гораздо лучше прислушиваться к сигналам своего организма.
При этом у женщин этот возраст отличается: им нужно заботиться о своем здоровье уже после 30 лет: в это время повышается риск инсульта, инфаркта и других заболеваний. Спровоцировать его могут негативные привычки и постоянный стресс, пишет zen.yandex.ru.