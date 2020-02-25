«Ситуация выходит из-под контроля»: состояние Димы Билана ухудшилось

Дима Билан отменил выступление в Кирове и перенес концерт на конец марта. Артист признался, что его состояние ухудшилось во время гастрольного тура по Германии. Превозмогая боль, он выходил на сцену, чтобы порадовать многочисленных поклонников.

Исполнитель уточнил, что не хотел подводить фанатов и команду.

А вчера, вернувшись домой всего на десять часов – и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров понял, что ситуация выходит из под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.),

– сообщил Билан.

В итоге певец выступил в Ижевске, где, по его словам, был аншлаг, а вот кировчан пришлось "подвинуть" на 23 марта. Исполнитель срочно вылетел в Москву. Дима пояснил, почему вынужден сделать паузу. У него распланирована буквально каждая минута – на болезни нет времени.

Впереди очень много супер проектов, у меня плотный график без единого выходного, и мне необходимо хотя бы 1 день посвятить себе, чтобы ситуация не стала хуже! Мне приходится пожертвовать этим концертом! Надеюсь на ваше понимание и главное – Следите за своим здоровьем!

– написал исполнитель.

Особо впечатлительным и фантазерам хочу напомнить и сказать просто – это жизнь, и я все-таки не робот, как бы мне не хотелось им быть,

– добавил Билан.

Певца поддержала в его инстаграм-аккаунте продюсер Яна Рудковская: "Лечись эти дни! Здоровье точно не купишь! По 24 концерта в месяц! Все мы люди, а не роботы!"