В начале весны на коне будут все: Василиса Володина рассказала, каким будет март

Российский астролог Василиса Володина, наиболее известная по ток-шоу «Давай поженимся!», рассказала, каким будет март. Она отметила, что в этом месяце можно будет взять передышку тем, кто усиленно трудился с начала года, а после 10 марта появится ощущение, что жизнь набирает обороты. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.