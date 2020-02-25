В начале весны на коне будут все: Василиса Володина рассказала, каким будет март

Российский астролог Василиса Володина, наиболее известная по ток-шоу «Давай поженимся!», рассказала, каким будет март. Она отметила, что в этом месяце можно будет взять передышку тем, кто усиленно трудился с начала года, а после 10 марта появится ощущение, что жизнь набирает обороты. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.
Считайте, что 2020-й по-настоящему развернет крылья именно в марте,
— отметила астролог.
Володина добавила, что месяц стимулирует в каждом работоспособность, выносливость, несгибаемость.
В начале весны на коне будут все, кем движут честолюбие и профессиональные амбиции. Многим, особенно Козерогам, Рыбам и Тельцам, будет казаться, что на свете нет ничего важнее карьеры,
— написала эксперт.
Звезда посоветовала четко формулировать свои цели и желания, тогда они осуществятся. Однако она добавила, что не нужно быть формалистом и забывать о людях. Также астролог написала, что март прекрасно подходит для выстраивания романтических отношений.
Он один из лучших в году для заключения брака. А также для того, чтобы усмирить семейные бури, бушевавшие в феврале,
— заявила звезда.