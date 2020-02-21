Пт, 21.02.2020
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К каким знакам Зодиака успех придет только во второй половине жизни?

Пара. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака будет везти во второй половине жизни. Информагентство «Экспресс-новости» поделилось мнением специалистов, которые указали на двух представителей гороскопа.

Так, набраться терпения стоит молодым Водолеям. Несмотря на то, что многим представители этого знака кажутся успешными и жизнерадостными едва ли не с пеленок, они сами чувствуют себя глубоко несчастными. Их участие в огромном количестве проектов и творческих направлений связано скорее с попытками найти место, где им будет хорошо, чем с желанием куда-то деть энергию. Однако расстраиваться Водолеям не стоит — покой и умиротворение придут в более зрелые годы.

Не особенно везет в молодости и Овнам. Даже если представители знака стараются предугадать и рассчитать ход событий, чтобы как-то подстроиться под него и достичь успеха, методы оказываются неэффективными. Про юных Овнов часто говорят «человек — 33 несчастья». Но ставить на себе крест им все-таки не стоит. Вселенская гармония придет во второй половине их жизни — повзрослев, они станут настолько удачливыми, что для достижения успеха им не потребуется прилагать почти никаких усилий.

Напомним, ранее мы писали про представительниц трех знаков Зодиака, для которых поздний брак станет счастливым. 

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