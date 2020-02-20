Несмотря на это, астрологи считают: у каждой женщины свой возраст для брака, пишет ИА «Экспресс-Новости». В связи с этим редакция издания проанализировала данные и назвала ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым.

На 1 месте — девушки-Львы. С юных лет они пользуются популярностью у мужского пола. Многие парни так и мечтают заполучить в жены обольстительных красавиц. Однако астрологи предупреждают: представительницам этого знака не стоит соглашаться на предложение первого встречного. Объясняется это завышенными требованиями Львов к партнерам. Эти женщины окончательно определяются с идеальными параметрами второй половинки лишь к 38-40 годам. Поэтому, лучше немного подождать, чем пережить несколько разводов.

2 место принадлежит девушкам-Стрельцам. Несмотря на предостережения астрологов, представительницы этого знака редко рассматривают варианты раннего замужества. Зачастую, «созревают» они только после 40. Женщины-Стрельцы слишком ценят свободу, чтобы тратить свою молодость на мытье посуды и стирку белья. Желание возвращаться в дом к единственному мужчине их одолевает лишь в зрелом возрасте. Поэтому поздний брак для этих дам — прекрасный вариант.