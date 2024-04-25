НАДЕВАЙ КАБЛУКИ И ВПЕРЕД! Звездный французский хореограф приезжает в Эстонию для проведения мастер-классов

В танцевальной школе LifeDance Studio, расположенной в торговом центре T1 в Таллинне, 27 и 28 апреля пройдут танцевальные мастер-классы легендарного французского танцора и хореографа Яниса Маршалла по стилям Heels и Street Jazz.

Маршалл наиболее известен своими выступлениями на таких шоу, как Britain's Got Talent и Dancing with the Stars. В музыкальных клипах он танцевал вместе со многими звездами, включая Селин Дион и Ариану Гранде.

Фото: Erakogu

Расписание мастер-классов Маршалла в студии LifeDance:

27 апреля с 16:00 до 17:30 пройдет мастер-класс по основам Heels, а с 18:00 до 19:30 - класс Heels.

28 апреля с 14.00 до 15.30 пройдет занятие по Street Jazz (в кроссовках), а с 16.30 до 18.00 - занятие по Heels. На занятиях будет проводиться профессиональная видео- и фотосъемка.

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Янис Маршал родился во Франции в 1989 году и является танцором и хореографом, специализирующимся танцах на высоких каблуках.

В 2014 году он принял участие в шоу Britain's Got Talent с двумя мужчинами на подтанцовке и дошел до финала. Маршалл также был тренером и хореографом на шоу Dancing with the Stars и украинской версии So You Think You Can Dance. Кроме того, он является хореографом постановки Zumanity в Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.

В 2018 году он появился в роли танцующего Дэдпула в клипе Селин Дион Ashes, а Райан Рейнольдс исполнил роль говорящего Дэдпула. Год спустя он появился в четвертом эпизоде 11-го сезона шоу RuPaul's Drag Race.

Школа LifeDance Studio существует уже семь лет и за последние годы стала одной из ведущих танцевальных школ в Эстонии, привлекая всемирно известных танцоров для обучения своих тренеров и учеников. Только в прошлом месяце школу посетила Кайла Бренда, танцовщица Рики Мартина и Джейсона Деруло.

В школу танцев LifeDance Studio принимаются дети и подростки с 3 лет.