НАДЕВАЙ КАБЛУКИ И ВПЕРЕД! Звездный французский хореограф приезжает в Эстонию для проведения мастер-классов

Маршалл наиболее известен своими выступлениями на таких шоу, как Britain's Got Talent и Dancing with the Stars. В музыкальных клипах он танцевал вместе со многими звездами, включая Селин Дион и Ариану Гранде.

В 2014 году он принял участие в шоу Britain's Got Talent с двумя мужчинами на подтанцовке и дошел до финала. Маршалл также был тренером и хореографом на шоу Dancing with the Stars и украинской версии So You Think You Can Dance. Кроме того, он является хореографом постановки Zumanity в Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.