Какой поступок Карла III стал пощечиной для принца Гарри и довел его до слез

Когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей, Карл III выселил их из Фрогмора, сказал биограф Том Куинн в беседе с The Mirror, и лишил возможности гостить там. Это не просто вывело Гарри из себя, но даже заставило плакать.

«Мало кто осознавал, какой пощечиной было для Гарри выселение из Фрогмора. Это была последняя капля. Гарри был в ярости и плакал из-за того, что его выселили. Он чувствовал, что его отец не имел на это права и что это была месть. Гарри не мог понять, что решение перестать быть работающим членом королевской семьи неизбежно означало бы лишение его королевской резиденции», - поделился размышлениями Куинн.

Он также заметил, что любые разногласия с Карлом напоминали Гарри о недопониманиях между родителями в процессе развода, от чего ему становилось только хуже.

Впрочем, эксперт подчеркивает, что такое поведение вряд ли играет на руку Гарри. Каким бы жестоким он ни пытался выставить короля в их конфликте, очевидно, что после его отказа от жизни в Великобритании, своих обязанностей и общения с родственниками он не может получать все королевские привилегии, включая жизнь во Фрогморе или охрану на территории страны, за которую он судился на протяжении последних нескольких месяцев.

«Всякий раз, когда Карл твердо стоит на своем, это кажется несправедливым по отношению к Гарри, который считает, что после всего, что с ним произошло, он должен получать все, что хочет. Для многих Гарри всего лишь бедный маленький богатый мальчик, ведущий себя как избалованный ребенок, но Гарри считает себя вечной жертвой», - заключил Том Куинн, рассуждая на тему того, почему выселение из коттеджа так задело принца.