В Hilton Park Olympic Casino 8 марта было жарко - прогремела вечеринка «Танцевальный рай», посвященная 15-летию проекта и Международному женскому дню. Впервые на одной сцене блистали все резиденты за 15-летнюю историю вечеринки: легендарные DJ DEN KARABLJOFF, DJ SONIC, DJ MILOVANOV, DJ VALENTINE BLACK, а также DJ BELL и DJ PETERSON! Каждый из них создал неповторимую музыкальную волну, заставляя гостей пускаться в пляс. Наконец, готово видео с грандиозного события!