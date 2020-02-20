ВИДЕО! ⟩ Непарадный Таллинн: что ночью творится в баре «У Палыча» и о чем эстонские пенсионеры просят Путина

Российский блогер-путешественник Петр Ловыгин приехал в Эстонию и снял здесь для своего Youtube-канала «ПЕТЕНЬКА ПЛАНЕТКА» провокационное видео о Таллинне и его самых скандальных барах, а дальше поехал в Нарву. «»
«Таллинн и Эстония в целом считается одним из самых скучных регионов в Европе. Но это не так! Финские караоке-бары, русская речь, зажигательная ночная жизнь столицы, русские районы, культовые заведения «Три льва» и «У Палыча». Надоели однородные видео-отчеты о Старом городе и бесконечные вопросы "как тут относятся к русским"? Вашему вниманию непарадный Таллинн. Далее двинем на Нарву, один из самых депрессивных регионов страны, потому что близко к России. И тут у нас появится миссия в Эстонии, а какая - об этом узнаете в новой серии на канале. Смотрим!» - говорится в подписки к видео.
От себя добавим, что в этом видео вы узнаете, о чем эстонские пенсионеры просят президента России Владимира Путина.
«Петр Ловыгин самостоятельно объездил около 100 стран - среди которых преобладают так называемые "ж*пы мира": Сомали, Сирия, Северная Корея, Пакистан, Гвинея, Бангладеш, Сенегал, Эфиопия, Филиппины, Иран, Гондурас и многие другие...» - говорится в описании канала.