ВИДЕО! ⟩ Непарадный Таллинн: что ночью творится в баре «У Палыча» и о чем эстонские пенсионеры просят Путина

«Таллинн и Эстония в целом считается одним из самых скучных регионов в Европе. Но это не так! Финские караоке-бары, русская речь, зажигательная ночная жизнь столицы, русские районы, культовые заведения «Три льва» и «У Палыча». Надоели однородные видео-отчеты о Старом городе и бесконечные вопросы "как тут относятся к русским"? Вашему вниманию непарадный Таллинн. Далее двинем на Нарву, один из самых депрессивных регионов страны, потому что близко к России. И тут у нас появится миссия в Эстонии, а какая - об этом узнаете в новой серии на канале. Смотрим!» - говорится в подписки к видео.