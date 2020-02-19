Ср, 19.02.2020
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Филипп Киркоров продемонстрировал свой новый ВИП-вагон

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Во вторник, 18 февраля, Филипп Киркоров попрощался с Челябинском и отправился в Тюмень. Певец показал ВИП-вагон, в котором гастролирует по стране, пишет 74.ru.

Видео с железнодорожного вокзала певец выложил в своем Instagram.

«Ну вот, Челябинск. Спасибо большое за гостеприимство. Нас ждет поезд, мы говорим Челябинску до свидания», — сказал Филипп Киркоров.

После этого артист прошел к своему вагону и показал, как в нем все устроено.

Вот наш замечательный вагончик. Он немножко другой в этот раз, но тоже такой уютненький. Купешки, купешки, купешки, и вот классное место — обитель любви народной. Вот так вот все скромненько, уютненько и очень по-домашнему,

– комментирует Киркоров.

Следующий концерт Филиппа Киркорова пройдет сегодня вечером в Тюмени, именно туда отправился ВИП-вагон со звездой.

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