Ср, 19.02.2020
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ОНА СВОДИТ С УМА ⟩ Голая Кристина Асумс под душем возбудила Сеть

Кристина Асмус

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Актриса Кристина Асмус, которая накануне озаботила подписчиков своим исхудавшим видом, решила повысить градус озабоченности, для чего запостила голое фото, где принимает душ.

При этом пост она сопроводила в своем духе - хэштегами, которые зачастую можно не раз и не два встретить в комментариях к публикации от подписчиков. К самым горячим можно причислить #оченьдаже, #чёмытамневидели, #послетекстанеотмыться, #можнокадрпониже, #можноспинкупотру, #недотрахтв, #незавидуюгарику, #агдепетров, #стыдноажглазапрячет, #намалышевуздесьпохожа.

Результат не заставил себя ждать. Мужская половина подписчиков пришла в восторг от снимка, а подписчики с чувством юмора оценили хэштеги. Некоторые и вовсе признались, что заходят на ее страницу «чисто за хэштегами».

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