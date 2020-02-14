МЫ СПРОСИЛИ! ⟩ ТОП-7 самых популярных подарков ко Дню святого Валентина в Эстонии

Журналисты Limon.ee провели опрос в социальных сетях и выяснили, какие же подарки жители Эстонии дарят друг другу на День святого Валентина. Обычные открытки-валентинки мы не рассматривали.

Наш ТОП возглавляет шоколад в разных видах: обычные плитки, шоколадки в виде сердечек, шоколадные цветы, коробки и коробочки конфет. Средняя сумма подобных подаркова от одного до десяти евро. На втором месте традиционный набор, подходящий, впрочем, для всех праздников, - шампанское и конфеты. Этот подарок подороже, все зависит от марки шампанского и выбранной коробки конфет. Респонденты признались, что готовы заплатить за такой комплект до 30 евро, а если надо, то и больше.

На третьем месте цветы. Живые и забальзамированные. Пользователи соцсетей мужского рода отметили, что сейчас в моде так называемые «спящие розы», то есть цветы, которые благодаря специальным технологиям стоят полтора года, не вянут и радуют глаз. Цена букетика из 7 роз почти 50 евро - да, удовольствие не из дешевых.

Среди настоящих цветов лидируют красные и темно-бордовые розы, тюльпаны и лилии (цены от 1 евро до 7 за штуку в зависимости от цветка и места покупки). К цветам часто покупают и конфеты. Конечно, это мужские подарки. Женщины были единодушны: они не покупают своим мужчинам цветы на 14 февраля. Лучше шоколадки или тортик, за что не жалко выложить до 15 евро.

Почетное четвертое место занимают романтические ужины в ресторане, которые не обходятся без цветов, а зачастую и подарков. С романтическими ужинами просто и понятно. И дома готовить не надо, и время можно хорошо провести, и - отстрелялся! Именно так говорят мужчины. На романтический ужин сильная половина готова потратить от 60 до 200 евро (на двоих).

На пятом месте ювелирные украшения - бижутерия и из золота и серебра. Покупающие бижутерию рассчитываются отделаться 30-50 евро, а дарители золотых украшений согласны раскошелиться и на 200-400 евро.

Шестое место у плюшевых игрушек и сердечек. Это чисто символический подарок, который, как сказало процентов 50 опрошенных нами, потом некуда девать. Мишек отдают детям или выкидывают. Совет: не покупайте милые, но бесполезные игрушки, если только тот, кому предназначен такой подарок, не коллекционирует их.

Седьмое место достается комплектам белья (для женщин) и трусы или носки (для мужчин). Тут неравенство налицо: женское белье стоит подороже мужских трусов, если они, конечно, не от Gucci. Многие женщины высказались, что белье, которое выбирают мужчины в одиночку, не всегда оказывается идеальным по размеру, поэтому нужно идти за подарком вместе или написать своему дорогому цвет и размер.

«Десятку» замыкают билеты в кино или на концерт, предметы интерьера, духи (странно, что не в пятерке лидеров, но парфюмы обычно дарят на 23 февраля и 8 марта), собственноручно приготовленный ужин.

Во второй десятке обосновались и игрушки из секс-шопов. Обязателен ли секс как подарок, а не повседневная обязанность на 14 февраля? Женщины ответили дружно - да, мужчины с ответами разделились. «Если сил хватит», - таких ответов было несколько.