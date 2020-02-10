ЕГО ВАРЯТ ВСЕ ⟩ Какой русский суп самый вредный

Врачи в целом считают супы на мясном бульоне вредными. Дело в том, что для варки используют либо очень жирное мясо, которое может спровоцировать повышение холестерина, либо кость. Из-за того что мясо проходит много санитарных обработок, именно в костях остаются самые вредные элементы, которые позже попадают в суп.

Еще одним наиболее вредным ингредиентом является соль. Если ее в супе очень много, она будет задерживаться в организме и перерастет в отеки и лишний вес.

Врачи учли два этих фактора и назвали самым вредным супом солянку. Во-первых, туда добавляют очень много мяса. Помимо мясного бульона там есть сосиски и копчености, которые делают бульон более наваристым и жирным. Кроме того, в суп добавляют соленые огурцы и маслины, из-за которых увеличивается количество соли. Это блюдо очень вредно для желудка из-за приправ и специй, поэтому суп противопоказан людям с гастритом и панкреатитом. В солянке намешаны разные ингредиенты, и это делает его очень сытным, но очень вредным, так как все продукты не сочетаются между собой и образуют в желудке соленую и жирную кашу.