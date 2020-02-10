ЕГО ВАРЯТ ВСЕ ⟩ Какой русский суп самый вредный

Супы являются неотъемлемой частью русской кухни. Их многообразие поражает, а у каждой хозяйки есть свой рецепт классического супа. Диетологи и гастроэнтерологи давно спорят, какой из супов самый вредный. «Рамблер» узнал, к какому выводу пришли ученые.
Врачи в целом считают супы на мясном бульоне вредными. Дело в том, что для варки используют либо очень жирное мясо, которое может спровоцировать повышение холестерина, либо кость. Из-за того что мясо проходит много санитарных обработок, именно в костях остаются самые вредные элементы, которые позже попадают в суп.
Еще одним наиболее вредным ингредиентом является соль. Если ее в супе очень много, она будет задерживаться в организме и перерастет в отеки и лишний вес.
Врачи учли два этих фактора и назвали самым вредным супом солянку. Во-первых, туда добавляют очень много мяса. Помимо мясного бульона там есть сосиски и копчености, которые делают бульон более наваристым и жирным. Кроме того, в суп добавляют соленые огурцы и маслины, из-за которых увеличивается количество соли. Это блюдо очень вредно для желудка из-за приправ и специй, поэтому суп противопоказан людям с гастритом и панкреатитом. В солянке намешаны разные ингредиенты, и это делает его очень сытным, но очень вредным, так как все продукты не сочетаются между собой и образуют в желудке соленую и жирную кашу.
Вторым по вредности супом врачи назвали грибной. Дело в том, что грибы поглощают в себя все вещества из почвы, в том числе и вредные. Если вы варите суп из покупных грибов, поинтересуйтесь, где их собирают. Возможно, они росли в не очень экологически чистом месте. Специалисты советуют варить грибной суп только из тех продуктов, которые вы собрали сами.