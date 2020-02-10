ВИДЕО ⟩ «В нас летели стулья и посуда»: таллиннцы чуть не стали жертвами обезумевшей официантки в Петербурге

Сначала суровая на вид сотрудница по имени Виолетта просто послала нас на три буквы и показала средний палец, после этого девушка ушла в подсобное помещение, а когда вернулась ее поведение стало более странным. Она сняла штаны и начала показывать всем гостям татуировку на пятой точке. Это нас удивило, но не напугало, ведь на входе охранник уже предупредил, что не нужно здесь ничему удивляться.

Помещение «УЕ!БАРА» состоит из двух залов, один с гробом, второй - с барной стойкой, именно туда и ушла Виолетта, а мы сидели прямо у гроба. Подали закуски и напитки, разные комики подходили к нам и шутили, весело было и гостям за соседним столом. Несколько минут спустя мы вновь увидели официантку Виолетту, но уже дерущуюся с охранником. «Да это просто часть шоу!» - сказал наш товарищ. Но драка не прекращалась! Никто не мог поверить своим глазам: охранник едва справлялся с маленькой и худенькой официанткой Виолеттой, в нее как будто бес вселился. Вот противостояние добра со злом уже рядом с нашим столом, девушка летит прямо на нас, один из наших друзей падает со стула. Все развивается стремительно, вот уже Виолетта берет стул и бросает его в сторону гостей, к счастью, стул пролетает мимо. Охраннику пришлось взять девушку на руки и силой затащить в комнату для персонала. Но ему пришлось приложить немало усилий.

«Почему до сих пор никто не вызвал полицию?» - спрашиваем мы у своей адекватной официантки. «Надеемся, до этого сегодня не дойдет. Сотрудница просто слишком эмоциональная, что-то там в личной жизни произошло», - ответили нам.

В этот момент Виолетта, отказавшись смириться с заточением, пытается выбить дверь служебного помещения. Охранник какое-то время держит эту дверь, а потом уходит. И зря. Виолетта выбежала из подсобки с криками «Я убью эту суку!» и ударила гостью по лицу в первом зале, потом из соседнего зала донесся звук битья посуды. Ни один мужчина не мог успокоить обезумевшую официантку, а профессиональная охрана приехала слишком поздно. Только этот момент мы и успели снять на камеру после того, как удалось покинуть заведение под названием «УЕ!БАР».

Помощь медиков никому из посетителей заведения, к счастью, не понадобилась, все успели максимально быстро покинуть этот бардак.