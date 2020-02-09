К чему приводит просмотр порно: врачи и психологи дают шокирующие ответы

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Какие сюрпризы поджидают фанатов порно и как это отражается на их здоровье?
Порнофилия
Тяжелое заболевание с выраженными последствиями для психики. У человека, страдающего порнофилией, нет сил даже книгу почитать или хоть как-то заняться собой. Сексолог Александр Полеев рассказал Лайфу, как живет среднестатистический порнофилик.
— Он (чаще это мужчины) приходит с работы, моет руки, обедает — или даже не делает ни того, ни другого — и сразу садится за порно. В случае зависимости, что чаще встречается у мужчин, от большого количества оргазмов падает иммунитет и истощается организм, — рассказал Александр Полеев.
Нормой сексологи считают просмотр порно не чаще одного раза в неделю.
Усугубление других психических расстройств
В советское время таких больных лечили изоляцией от общества и гипнозом, рассказал психолог и сексолог со стажем работы свыше 46 лет. Сейчас возможно только медикаментозное лечение и гипнотерапия, объяснил сексолог.
— Сегодня такие попытки бесполезны, это как пытаться изолировать наркомана, когда кругом легалайз,— пояснил Александр Полеев.
Почти каскадерские трюки актеров порно приводят к серьёзным травмам
Гинекологи и урологи предостерегают от копирования таких порнофокусов, так как постоянное раздражение в этой области может привести к недержанию.
Псевдогомосексуальность
Клинический психотерапевт Ирина Коржаева отметила, что даже невинный просмотр «из любопытства» в процессе естественного полового развития может привести к очень серьезным последствиям. Самооценка сильно снижается из-за несоответствия ожиданий и реальности, в которой женщина не испытывает оргазм в первую же минуту, мужчина не держится по несколько часов, да и позы, выбираемые для съемок, сложно повторить, если вы не акробат.
— Это приводит к неудовлетворенности, самобичеванию, вплоть до смены ориентации (я так не могу — значит, я не такой / не такая). Возраст до 19 лет — самый уязвимый, но мозг развивается до 35 лет, как и половые органы, поэтому стоит быть осторожным при выборе видеоряда, — рассказала психотерапевт.
Мужской и женский взгляд на порно
Интересно еще, что женщины в основном смотрят в порно на гениталии и антураж, а мужчины изучают лицо и эмоции. Это выявили при помощи программ, основанных на технологии eye-tracking. Определенный визуальный интерес связан с активностью участка мозга (амигдала), отвечающего за анализ эмоций. И у мужчин, судя по данным исследования, эта активность более высока. Вероятно, и эмоциональное истощение происходит активнее.
Просмотр порно ведет к наркомании
Психологи часто дают консультации состоятельным людям, которые приходят с жалобами на невозможность воплотить в реальности фантазии из порнофильмов. Не получая ожидаемых ощущений, они еще больше стремятся к их достижению и прибегают к наркотикам. Это особенно распространено в среде бизнесменов.
Изнасилования
На фоне резкого снижения самооценки очень часто у зависимых от порно формируются половые дисфункции, аноргазмия, бывали случаи нарочитого уродования внешности.
— Нередки случаи нетипичного нарушения пищевого поведения, чтобы оправдать свою сексуальную «неспособность». В самых печальных проявлениях (из практики) — провоцирование изнасилования, — рассказала Ирина Коржаева.
Сердечный приступ
Порнозависимость пагубно влияет на сердечную и гормональную деятельность. Путешественник из США Роберт Жиль в 2001 году пал жертвой сексуальной привлекательности молодой 21-летней порномодели. Мастурбируя на ее фото в отеле на Филиппинах, 53-летний житель Калифорнии скончался. Врачи объяснили, что от перевозбуждения у него не выдержало сердце.
Одиночество и духовная смерть
Иммануил Кант требовал от католиков внести мастурбацию в список смертных грехов и заявлял, что занятия ею ведут к духовной смерти. Сексолог Александр Полеев не согласен с Кантом в отношении мастурбации в целом.
— Я бы применил к порнозависимости эти высказывания Канта насчет духовной смерти, имея в виду окончание дальнейшего духовного и психологического развития, — заключает эксперт.
По словам сексолога, находя из всего многообразия в Сети максимально возбуждающий образ, человек лишается мотивации искать его в реальном мире, «завышая планку».
Зацикленность на сексе
По словам врачей, у порнографии есть немало отрицательных сторон, о которых не предупреждают на порносайтах и мало пишут в СМИ стараниями порнолобби и маркетологов. А между тем блогеры и гинекологи давно бьют тревогу, обвиняя порноиндустрию в массовом сексуальном мракобесии.