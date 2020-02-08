Кто же он - таинственный жених эстонской телеведущей?

Эстонская телеведущая Катрин Луст (37) объявила о помолвке. Но кто он - тайна.
Портал Elu24 впервые написал о таинственном возлюбленном ведущей в 2018 году, года в интервью она призналась, что ее сердце занято.
Покорителем сердца телеведущей оказался Оливер Кильк. Тогда он вскользь прокомментировал отношения с Луст:
Она очень хороший человек. Она с душой выполняет свою работу. Мы встретились благодаря общим знакомым и мне очень нравится быть с ней, у нас много общего.
Так как Кальк состоит в отношениях с одной из самых скандальных ведущих в Эстонии, он предпочел закрыть свой профиль в Instagram. Луст оказалась полностью согласна с возлюбленным, потому что считает, что это несправедливо, если человек начинает зарабатывать популярность благодаря тому, что у него начинаются отношения с медийной личностью.
Первый намек на помолвку появился, когда в сентябре 2019 года Луст опубликовала в Instagram фото, на котором на переднем плане оказалось крупное кольцо. Тогда Катрин не подтвердила, но и не опровергла догадки репортеров.
Последние семь лет стараюсь не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос,
- сказала она.
Теперь стало известно, что Луст действительно помолвлена, но она не подтвердила, что счастливым женихом является Кильк.