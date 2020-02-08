Кто же он - таинственный жених эстонской телеведущей?

Портал Elu24 впервые написал о таинственном возлюбленном ведущей в 2018 году, года в интервью она призналась, что ее сердце занято.

Покорителем сердца телеведущей оказался Оливер Кильк. Тогда он вскользь прокомментировал отношения с Луст:

Она очень хороший человек. Она с душой выполняет свою работу. Мы встретились благодаря общим знакомым и мне очень нравится быть с ней, у нас много общего.

Так как Кальк состоит в отношениях с одной из самых скандальных ведущих в Эстонии, он предпочел закрыть свой профиль в Instagram. Луст оказалась полностью согласна с возлюбленным, потому что считает, что это несправедливо, если человек начинает зарабатывать популярность благодаря тому, что у него начинаются отношения с медийной личностью.

Первый намек на помолвку появился, когда в сентябре 2019 года Луст опубликовала в Instagram фото, на котором на переднем плане оказалось крупное кольцо. Тогда Катрин не подтвердила, но и не опровергла догадки репортеров.

Последние семь лет стараюсь не выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос,

- сказала она.