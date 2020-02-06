Астролог Василиса Володина назвала принца Гарри заложником без своей воли

После того как принц Гарри женился на Меган Маркл, в его жизни произошли кардинальные изменения. Гарри не только распрощался с холостяцкой жизнью и впервые стал отцом, но еще и три недели назад вместе со своей супругой отрекся от королевских обязанностей, пишет Экспресс газета.
Теперь Меган и Гарри остались без своих званий, а в скором времени лишатся и финансирования со стороны британских налогоплательщиков. Также супруги переехали вместе с сыном жить в Канаду и сейчас находятся в поисках работы.
Многие считают, что принц Гарри буквально разрушает свою жизнь. Более того, инсайдеры говорят о том, что Гарри очень скучает по своим друзьям и в скором времени может сильно пожалеть о своем решении.
Астролог Василиса Володина также считает, что на Гарри огромное влияние оказывает именно его жена Меган. Более того, будущее принца трудно назвать радужным. Уже в феврале он сильно пожалеет о принятом решении.
Он только что выпал из системы, в которую был встроен 40 лет жизни и которая его поддерживала. И других условий он не знал. А сейчас он вышвырнут из этой системы, причем даже не по собственному желанию. А потому что его супругу она не устроила. Он заложник без своей воли в этом процессе, даже если ему кажется иначе. То есть ему кажется, что он принял решение. А это сделали за него,
— заявила Василиса Володина.