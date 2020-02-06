Астролог Василиса Володина назвала принца Гарри заложником без своей воли

Он только что выпал из системы, в которую был встроен 40 лет жизни и которая его поддерживала. И других условий он не знал. А сейчас он вышвырнут из этой системы, причем даже не по собственному желанию. А потому что его супругу она не устроила. Он заложник без своей воли в этом процессе, даже если ему кажется иначе. То есть ему кажется, что он принял решение. А это сделали за него,