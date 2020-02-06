Чт, 6.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на видео

Белла Хадид.

ФОТО: Jamie McCarthy/AFP

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась кадрами с отдыха.

 

Серия из снимков и видео появилась в Instagram-аккаунте знаменитости. На первой фотографии 23-летняя Хадид позирует в леопардовом купальнике, стоя на деревянном мосту на фоне моря. Под ногами модели расположилась ее подруга, американская исполнительница Джесси Джо Старк, пишет Topnews.

На кадрах Хадид позирует с мокрыми волосами, на поясе у нее закреплена золотая цепочка. Менее чем за сутки фотосессия собрала свыше 1,2 млн лайков. Остается гадать о количестве просмотров.

Смотрите кадры этой восхитительной фотосессии ЗДЕСЬ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recovered from the day of phone in water/ rice bag incident

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

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