ВИДЕО ⟩ Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на видео

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, поделилась кадрами с отдыха.
Серия из снимков и видео появилась в Instagram-аккаунте знаменитости. На первой фотографии 23-летняя Хадид позирует в леопардовом купальнике, стоя на деревянном мосту на фоне моря. Под ногами модели расположилась ее подруга, американская исполнительница Джесси Джо Старк, пишет Topnews.
На кадрах Хадид позирует с мокрыми волосами, на поясе у нее закреплена золотая цепочка. Менее чем за сутки фотосессия собрала свыше 1,2 млн лайков. Остается гадать о количестве просмотров.
Смотрите кадры этой восхитительной фотосессии ЗДЕСЬ!