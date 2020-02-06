ВИДЕО ⟩ Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на видео

Серия из снимков и видео появилась в Instagram-аккаунте знаменитости. На первой фотографии 23-летняя Хадид позирует в леопардовом купальнике, стоя на деревянном мосту на фоне моря. Под ногами модели расположилась ее подруга, американская исполнительница Джесси Джо Старк, пишет Topnews.