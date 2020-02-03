«Уже идет поддерживающая терапия»: подробности о состоянии МакSим

В прошлом году исполнительница хита «Знаешь ли ты» попала в аварию. С многочисленными гематомами и травмами артистку госпитализировали в одну из московских больниц. «Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит», — говорила тогда звезда.

С тех пор жизнь МакSим разделилась на до и после. Злополучная авария нарушила все планы исполнительницы. Пришлось отменить концерты, выступления, записи. Но даже своевременное лечение не помогло полностью восстановиться, и у певицы возникли осложнения. В этой связи МакSим вынуждена взять паузу на ближайшие полгода.

В Сети начали появляться слухи о том, что звезду срочно доставили в одну из больниц в минувшую субботу из-за ухудшения самочувствия. Соколова прояснила ситуацию. «Повторюсь, что никакой экстренной госпитализации не было! Все в плановом режиме. Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия. Артистка в надежных руках лучших докторов!» — отметила директор МакSим.

Директор поблагодарила за поддержку поклонников и заявила, что обещанный трек «Преданным» обязательно выйдет, сейчас она как раз занимается оформлением обложки.