Меган Маркл будет вести свадебное реалити-шоу в Канаде

Как известно, Маркл до брака с принцем Гарри уже была замужем – за продюсером Тревором Энгельсоном. Так что у нее есть опыт, которым она готова поделиться с участниками шоу, желающими выйти замуж\жениться во второй раз.

Как сообщает Page Six, 38-летняя Меган будет вести передачу на пару со своей лучшей подругой, свадебным стилистом из Торонто Джессикой Малруни. За один день съемок Меган будет получать 588 долларов.

Это может помочь бывшим герцогу и герцогине Сассексским стать действительно «финансово независимыми», как об этом объявлялось ранее,

- отмечает издание.

Согласно пресс-релизу, ведущая (Малруни) и наставница (Маркл) помогут отпраздновать свадьбу десяти влюбленным парам, в каждой из которых партнеры уже пережили развод. После неудачного первого брака решиться на второй бывает непросто.