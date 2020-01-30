ФОТО ⟩ Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

Недавно Рудова призналась, что склонна к полноте, поэтому постоянно контролирует питание. При этом разрешает себе иногда насладиться лишним куском пирога. «Ты все равно съешь мороженое, на пати что-то выпьешь, не выспишься или не сходишь в зал. Нужно просто попытаться как можно дольше быть в режиме. Но не нужно себя мучить. Все должно быть в кайф! А быть красивым — это кайф!» — сказала она.