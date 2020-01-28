ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Ухань, откуда распространился коронавирус, превращается в город-призрак

По сообщению британских и шведских СМИ власти КНР закрыли города провинции, включая место первоначальной вспышки – Ухань. Ни один человек не может въехать или выехать из закрытой зоны.

Все официальные учреждения, школы, детские сады и общественные места закрыты, также не работает общественный транспорт.

В срочном порядке в Ухане строится больница на 1000 койко-мест для пострадавших от коронавируса. Больницу должны построить за 10 дней, к 3 февраля.

по словам жителей Ухани их город полностью вымер и напоминает конец света. Однако находятся те, кто делает фотографии посреди пустого города и публикует их в социальных сетях, чтобы и другие могли быть в курск, что происходит на самом деле.

Пустынная улица в Ухани ФОТО: W. AND W. DUPLESSIS, E. TJANDRA/via REUTERS/Scanpix

Специалисты советуют местным жителям оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости. Также постоянно требуется носить защитные маски. Западные же врачи придерживаются мнения, что маски не защитят от заражения вирусом.

По версии китайских врачей вирус передался от продававшихся на рынке животных человеку. Специалисты предупреждают, что новый коронавирус очень легко и быстро передается от человека к человеку.

Машина скорой помощи едет по пустому мосту в Ухани ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

власти КНР запретили жителям путешествовать как внутри страны так и за ее пределы. В общественных местах, которые остались открытыми, работники в защитной одежде проводят контроль, заболевших отправляют в больницы.