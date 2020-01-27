Пн, 27.01.2020
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ПОСМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Певица Грете Клейн демонстрирует, что она такая же гибкая, как и Виктория Бекхэм!

Грете Клейн

ФОТО: Instagram

Самая гламурная блондинка Эстонии Грете Клейн (30) опубликовала в Instagram соблазнительное фото, на котором певица демонстрирует великолепную растяжку, пишет Elu24. Снимок напоминает легендарный кадр девушки-перчинки Виктории Бекхэм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤸🏼‍♀️

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Грете останавила снимок без текста, лишь добавила «🤸🏼‍♀️».

Фото, опубликованное в воскресенье, пришлось по душе подписчикам Грете, и за несколько часов набрало около 5000 лайков.

Снимок Грете напоминает так называемую «известную позу» Виктории Бекхэм, растиражированную в социальных сетях бывшей солисткой Spice Girls, а ныне успешным дизайнером.igi 5000 meeldimist. То фото было Виктории было сделано в 2018 году.

Другие всемирно известные звезды - Кортни Кардашян, Кейт Бекинсейл и Аманда Холден повторяют позу Виктории Бекхэм. Их фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Что вы думаете: у кого растяжка лучше?

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