ПОСМОТРИ И СРАВНИ ⟩ Певица Грете Клейн демонстрирует, что она такая же гибкая, как и Виктория Бекхэм!

Грете останавила снимок без текста, лишь добавила «🤸🏼‍♀️».

Фото, опубликованное в воскресенье, пришлось по душе подписчикам Грете, и за несколько часов набрало около 5000 лайков.

Снимок Грете напоминает так называемую «известную позу» Виктории Бекхэм, растиражированную в социальных сетях бывшей солисткой Spice Girls, а ныне успешным дизайнером.igi 5000 meeldimist. То фото было Виктории было сделано в 2018 году.

Другие всемирно известные звезды - Кортни Кардашян, Кейт Бекинсейл и Аманда Холден повторяют позу Виктории Бекхэм. Их фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!