Чт, 23.01.2020
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«Рысь на охоте»: Сильвия Ильвес опубликовала серию фотографий из леса

Сильвия Ильвес

ФОТО: Скриншот с Instagram

Называющая себя королевой виолончелей Сильвия Ильвес (27) опубликовала на своей странице в Instagram серию необычных фотографий, сделанных в лесу на болоте Толкузе.

Все публикации мать четверых детей не поленилась опубликовать и подписать отдельно.

Когда эта Рысь оказывается в лесу, проявляется часть, которую не увидешь в городе,

- подписала одну публикацию Сильвия.

Отметим, что с эстонского ilves переводится как "рысь".

Когда ты находишься на природе, жизнь становится волшебной. В прошлой жизни я точно была животным. Пумой, например,

- подписала она другой кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on

Рысь на охоте. Засада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on

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