«Рысь на охоте»: Сильвия Ильвес опубликовала серию фотографий из леса

Называющая себя королевой виолончелей Сильвия Ильвес (27) опубликовала на своей странице в Instagram серию необычных фотографий, сделанных в лесу на болоте Толкузе.
Все публикации мать четверых детей не поленилась опубликовать и подписать отдельно.
Когда эта Рысь оказывается в лесу, проявляется часть, которую не увидешь в городе,
- подписала одну публикацию Сильвия.
Отметим, что с эстонского ilves переводится как "рысь".
Когда ты находишься на природе, жизнь становится волшебной. В прошлой жизни я точно была животным. Пумой, например,
- подписала она другой кадр.
Рысь на охоте. Засада.