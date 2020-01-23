Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидают перемены в конце января

Водолеям также не везло с начала 2020 года. Вас накрыли мелкие неприятности, которые в своем объеме уже стали выбивать вас из колеи. Однако уже сейчас в вашей жизни начинается благоприятный период: вы начнете новый проект, организуете свое дело и, как ни странно, будете уделять больше времени любимым.