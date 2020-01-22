ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Неожиданный поворот! Строительный магазин Bauhof показал Мартину Репинскому, как надо признаваться в любви

Репинский оплатил рекламный плакат, появившийся во вторник около обеда в центре города Йыхви. Подробнее о причине появления этого плаката можно узнать ЗДЕСЬ!

Строительный магазин Bauhof, пользуясь случаем, решил привлечь внимание к себе и опубликовал подсказку для Мартина и других мужчин, как в следующий раз можно сделать подобное признание в любви вечным, ведь плакат в один прекрасный день снимут, а то, что советуют они, останется навсегда.

Подобное признание можно оформить на стене дома из кирпичей, но и не только.

Жительницу Йыхви возмутил пост Bauhof и они написала, что реклама слишком скучная. О какой рекламе говорит женщина, непонятно даже из ее поста, она пишет:

«Скучная реклама. В других городах Эстонии, может, и не знают всей подноготной, но многим жителям Йыхви это не нравится. Да, в целях рекламы здесь все ок, об этом говорят и плакат запоминается... Но Bauhof лишился одного клиента», - написала женщина.

А портал Limon.ee вспоминает другую романтическую историю, свидетелем которой мы стали в феврале 2018 года в столичном районе Ласнамяэ, когда мужчина повесил для своей любимой женщины-учительницы на заборе школы огромный плакат, в котором призвал людей замечать, когда они счастливы. Подробности этой истории здесь!