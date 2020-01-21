«Катюшечка, я тебя люблю!» Мартин Репинский повесил в Йыхви для любимой огромный плакат

Плакат появился на двух языках, иначе бы это противоречило Закону о языке. Так романтично в Йыхви еще никто не обращался к своей возлюбленной.

Напомним, что политик Мартин Репинский недавно развелся с женой Сирет Котка-Репински и, по-видимому, после этого решил побаловать свою новую любимую, отношения с которой Мартин долгое время скрывал от посторонних глаз и в комментариях опровергал их связь.

Напомним, что 23 декабря депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински (Центристская партия) продала на аукционе свое свадебное платье за 555 евро, однако позже выяснилось, что максимальную цену предложил мошенник.

После завершения аукциона Котка-Репински попыталась связаться с покупателем, но на ее письма никто не реагировал, а на звонок ответила пожилая женщина из дома призрения, которая была не в курсе происходящего, сообщил тогда портал Rus.err.ee со ссылкой на Kroonika.

"Победитель создал поддельную учетную запись, чтобы сорвать аукцион", - сказала Котка-Репински.