Ноги-зубочистки: Полина Гагарина довела себя до истощения

Полина не скрывает, что ее подтянутая фигура – повод для гордости. Когда-то востребованная исполнительница весила гораздо больше. Да и на заре карьеры, как помнят преданные фанаты, артистка не отличалась стройностью, скорее – пышными формами. Теперь певица без стеснения позирует в провокационных нарядах.

Отдыхая на Мальдивах, она демонстрирует разнообразные купальники. Гагарина буквально светится от счастья, вот только не все поклонники радуются за нее.

Поводом для волнений стало фото, на котором артистка запечатлена висящей на специальных полотнах для занятий аэройогой. Поклонники обратили внимание на ноги Полины. Судя по комментариям в Сети, фанаты сочли их чересчур худыми, а некоторые вовсе сравнили их с зубочистками.