УПС ⟩ Годами копивший на отпуск в Египте украинец напился перед рейсом и остался дома

Житель Киева три года копил деньги на семейное путешествие, однако напился перед посадкой и в итоге остался дома.

То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений в терминале аэропорта,

— прокомментировали ситуацию в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Сотрудники авиакомпании не пустили мужчину на борт, несмотря на то, что его семья уже прошла на посадку. Он продолжал браниться и угрожать пограничникам, даже когда понял, что не улетит в Шарм-эль-Шейх этим рейсом.

В отношении задержанного составлен протокол за злостное неповиновение, невыполнение законных требований и угрозы в адрес сотрудников ГПСУ.