Анастасия Волочкова рассказала, откуда у нее Майбах

Незнакомая женщина привезла Волочковой корзину цветов и подарки для нее и дочки Ариши, сообщив, что человек, пожелавший остаться инкогнито, очень хочет с ней познакомиться и приглашает к себе в Эмираты.

Для перелета тайный поклонник предлагал свой частный самолет.

Волочкова попросила эту даму связать ее с таинственным незнакомцем по телефону, поблагодарила за цветы, во встрече отказала, сославшись на занятость.

Во время разговора мужчина назвался Султанбеком.

Но поскольку балерина задумывалась об организации своего турне по Казахстану, а Султанбек явно был влиятельной персоной именно в этой стране, она попросила посредницу переговорить с ним о содействии.

Вскоре Анастасию уже встречали в аэропорту на бронированном Мерседесе.

К тому времени у Анастасии уже возникли подозрения насчет настоящей роли дамы-посредницы, и она обратилась напрямую к встречавшим ее помощникам Султанбека.

Мужчина перезвонил Волочковой, как оказалось, действительно, ловкая аферистка продала «ужин с Волочковой» ему за 100 тысяч долларов.

В итоге Анастасия и Султанбек, по ее словам, подружились, и даже съездили вместе отдохнуть.

А по возвращении в Москву балерину ждал ослепительно белый Майбах, перевязанный золотыми подарочными ленточками и украшенный шариками!