Анастасия Волочкова рассказала, откуда у нее Майбах

Эпатажная балерина в своих новых мемуарах «Плата за успех» рассказала, как ушлые мошенники продали свидание с ней за 100 тысяч долларов, и что из этой истории вышло, передает Rambler.ru.
Незнакомая женщина привезла Волочковой корзину цветов и подарки для нее и дочки Ариши, сообщив, что человек, пожелавший остаться инкогнито, очень хочет с ней познакомиться и приглашает к себе в Эмираты.
Для перелета тайный поклонник предлагал свой частный самолет.
Волочкова попросила эту даму связать ее с таинственным незнакомцем по телефону, поблагодарила за цветы, во встрече отказала, сославшись на занятость.
Во время разговора мужчина назвался Султанбеком.
Но поскольку балерина задумывалась об организации своего турне по Казахстану, а Султанбек явно был влиятельной персоной именно в этой стране, она попросила посредницу переговорить с ним о содействии.
Вскоре Анастасию уже встречали в аэропорту на бронированном Мерседесе.
К тому времени у Анастасии уже возникли подозрения насчет настоящей роли дамы-посредницы, и она обратилась напрямую к встречавшим ее помощникам Султанбека.
Мужчина перезвонил Волочковой, как оказалось, действительно, ловкая аферистка продала «ужин с Волочковой» ему за 100 тысяч долларов.
В итоге Анастасия и Султанбек, по ее словам, подружились, и даже съездили вместе отдохнуть.
А по возвращении в Москву балерину ждал ослепительно белый Майбах, перевязанный золотыми подарочными ленточками и украшенный шариками!
Как ранее сообщалось, балерина Анастасия Волочкова закрыла комментарии в своем Instagram, устав от хейтеров. Артистка заявила, что каждый должен жить своей жизнью.