Настя Ивлеева и Элджей едва не лишились машины за 150 тысяч евро

Транспортное средство, по предварительным данным, появилось в семье знаменитостей в январе 2019 года — оно стало подарком исполнителю на праздник. На эффектный автомобиль регулярно обращают внимание водители и прохожие — белый BMW I8 трудно не заметить на дороге, к тому же, он имеет оригинальный дизайн — от капота до багажника прописано крупными буквами SAYONARA BOY, именно так называет себя сам Элджей.

Чуть позже выяснилось, что Алексей Узенюк приобрел машину в кредит. Mash подчеркивает, что до недавнего момента его ласточка находилась в залоге у «БМВ Банка» с 27 декабря 2018 года. Планировалось, что знаменитость выплатит долг по истечению 2019 года, однако этого не произошло. Спас ситуацию сам Элджей — понимая, что может лишиться важной для себя вещи, он сумел за считанные дни расквитаться с просрочкой, сообщают журналисты.