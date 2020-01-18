Звездные отцы, бросившие своих детей

Константин Меладзе

Братья Меладзе создали первые семьи еще на заре карьеры: женились на простых женщинах, стали многодетными отцами. Вместе с супругами пережили страшные потрясения и... ушли от них к девушкам из группы «ВИА Гра». Константин Меладзе, разводясь с Яной Сумм из-за Веры Брежневой, оставил в старом доме трех наследников: Алису, Лию и Валеру, мальчика-аутиста.

Константин Меладзе оставил жену с двумя дочерьми и сыном-аутистом ФОТО: Кадр из программы

Без отца девочки и парень прожили недолго: после развода в 2013-м Сумм встретила бизнесмена Олега, ставшего вскоре ее законным супругом. Константин участвует в воспитании детей, но большая ответственность — на Яне. Чтобы помочь сыну и другим детям с таким же диагнозом, женщина открыла в Киеве специализированный центр, чем очень гордится. И добавляет: «Я не представляю, как бы справилась без любимого!»

Данко

Исполнитель Данко, он же певец Александр Фадеев, — дважды отец. В незарегистрированном браке с моделью Натальей Устюменко на свет появились две его дочери: старшая Соня, а через 10 лет — Агата, малышка с диагнозом ДЦП. Чтобы оплачивать реабилитацию дочки, Данко объявлял сборы средств и ходил по скандальным ток-шоу. Конца лечению еще не видно, но Александр прекратил борьбу, бросив семью. Вот уже два года рядом с ним диджей Мария Силуянова, а места для младшей дочки в жизни исполнителя не находится. Почему? Объясняет он сам:

«С Агатой я не могу общаться по той причине, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа».

Александр Семин

Эта звездная семья стоит особняком. Эвелина Бледанс и Александр Семин узнали о диагнозе сына еще до его рождения — и ждали малыша с готовностью и любовью. Супруги сделали солнечного Сему звездой и привлекли внимание к проблемам детей с синдромом Дауна. Но не выдержали другого испытания — славой и публичностью.

Александр Семин оставил экс-жену с особенным сыном, но регулярно навещает Сему. ФОТО: Instagram

«Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель"», — объяснял Семин развод с Бледанс. Александр Семин оставил экс-жену с особенным сыном, но регулярно навещает Сему.

Алексей Глазатов

Алексей известен в шоу-бизнесе как программный директор на радио и супруг ведущей Светланы Зейналовой. Точнее — бывший супруг. Глазатов ушел из семьи, когда у дочки Саши обнаружились проблемы с коммуникацией и восприятием окружающего мира. С диагнозом «аутизм» и особенностями поведения девочки Светлана научилась справляться, Алексей же — нет. Он все чаще уходил из дома и в конце концов признался: «Давай разъезжаться. Я очень устал. Вот Санек подрастет, и тогда, может быть, вернусь».

Светлана Зейналова с дочерью Сашей осталась одна после развода с первым мужем. ФОТО: Instagram