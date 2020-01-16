ВИДЕО ⟩ Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга

Во время многих совместных выходов на публику госпожа Трамп демонстрировала свое пренебрежение по отношению к главе Америки.

Недавний ее поступок вновь породил массу слухов о кризисе в браке президентской четы. Так, во время матча по американскому футболу – 2020 College Football Playoff National Championship – Мелания и Дональд Трамп вышли на поле, чтобы прослушать гимн. В какой-то момент президент взял за руку супругу, но она достаточно резко выдернула ее.