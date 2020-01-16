ВИДЕО ⟩ Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга

Слухи о том, что в браке первой леди США и президента Дональда Трампа не все гладко, бытуют уже давно. Многие утверждают, что Мелания Трамп ненавидит своего супруга, но согласилась выполнять роль первой леди, дабы не навредить репутации президента, пишет Сегодня.
Во время многих совместных выходов на публику госпожа Трамп демонстрировала свое пренебрежение по отношению к главе Америки.
Недавний ее поступок вновь породил массу слухов о кризисе в браке президентской четы. Так, во время матча по американскому футболу – 2020 College Football Playoff National Championship – Мелания и Дональд Трамп вышли на поле, чтобы прослушать гимн. В какой-то момент президент взял за руку супругу, но она достаточно резко выдернула ее.
Not that I have any sympathy for her, but same, Melania. Same.pic.twitter.com/7cUvrUU1nL— Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) January 14, 2020
У пользователей возникла мысль, что Меланию Трамп силой удерживают в Белом доме, поэтому она на публике демонстрирует свое истинное отношение к законному супругу.