СОБЛАЗНИЛА ВСЕХ ⟩ Светлана Ходченкова снялась в кроп-топе без бретелей

Звезда сериала «Домашний арест» наслаждается солнечными лучами на популярном курорте. Светлана рассказала, с чего начинается ее утро на отдыхе. Она снялась с чашкой горячего кофе у бассейна.

Ходченкова предстала в кадре в откровенном образе. Похудевшая артистка продемонстрировала накаченный пресс и стройные ноги в пикантном купальнике. Ее грудь украшал черно-белый кроп-топ без бретелей.

Звезда позировала в светло-розовых шортах, которые прикрывали стринги ее купальника. Светлана пояснила, что даже на отдыхе не снимает драгоценности. Она показала фанатам яркие серьги от Bvlgari.