Чт, 16.01.2020
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СОБЛАЗНИЛА ВСЕХ ⟩ Светлана Ходченкова снялась в кроп-топе без бретелей

Светлана Ходченкова.

ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

36-летняя Светлана Ходченкова отдыхает в Таиланде. Актриса похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде, пишет Cosmo.

Звезда сериала «Домашний арест» наслаждается солнечными лучами на популярном курорте. Светлана рассказала, с чего начинается ее утро на отдыхе. Она снялась с чашкой горячего кофе у бассейна.

Ходченкова предстала в кадре в откровенном образе. Похудевшая артистка продемонстрировала накаченный пресс и стройные ноги в пикантном купальнике. Ее грудь украшал черно-белый кроп-топ без бретелей.

Светлана Ходченкова снялась в пикантном образе у бассейна
 

Звезда позировала в светло-розовых шортах, которые прикрывали стринги ее купальника. Светлана пояснила, что даже на отдыхе не снимает драгоценности. Она показала фанатам яркие серьги от Bvlgari.

Ходченкова похвасталась яркими украшениями модного бренда
 

После завтрака блондинка отправилась в бассейн. Она снялась в воде в солнцезащитных очках. Ходченкова распустила мокрые волосы и осталась в естественном виде без макияжа.

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