Жена Юдашкина показала фото в бикини, и все забыли, что ей уже 61 год

О том, что Марина Юдашкина выглядит на 20–25 лет моложе, чем твердит её паспорт, постоянно судачит светская Москва. Но кто бы мог подумать, что под фешенебельными нарядами бабушка, воспитывающая двух внуков, скрывает великолепную фигуру.