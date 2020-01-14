Жена Юдашкина показала фото в бикини, и все забыли, что ей уже 61 год

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина опубликовала в Instagram фото в белом бикини и надолго лишила подписчиков дара речи, пишет Лайф со ссылкой на Дни.ру.
О том, что Марина Юдашкина выглядит на 20–25 лет моложе, чем твердит её паспорт, постоянно судачит светская Москва. Но кто бы мог подумать, что под фешенебельными нарядами бабушка, воспитывающая двух внуков, скрывает великолепную фигуру.
Подтянутые мышцы, тонкая талия и бесконечные стройные ноги — далеко не всё, чем может похвастаться 61-летняя Марина Юдашкина. Подписчики в комментариях подмечают и королевскую осанку, и улыбку, которым могут позавидовать голливудские звёзды первой величины.
Среди тех, кто поспешил выразить Юдашкиной своё восхищение, оказались и её звёздные подписчицы.
Очень красивая!
— написала под её фотографией Светлана Бондарчук.
Сногсшибательная!
— восторгается в комментариях певица Жасмин.
Вот это фигура!
— написала экс-солистка "Блестящих", ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова.